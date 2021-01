Francesco Totti, Speravo de morì prima: ecco quando arriva su Sky!

Annunciata lo scorso luglio e molto attesa da tifosi e appassionati, arriverà a marzo su Sky Speravo de morì prima, la serie tv su Francesco Totti, leggendario numero 10 e capitano della Roma, nonché campione del mondo nel 2006 con la maglia azzurra della Nazionale. La serie è tratta da Un capitano, biografia scritta da Totti insieme a Paolo Condò.

Speravo de morì prima sarà disponibile anche in streaming su NOW TV. Protagonista della serie sarà Pietro Castellitto, che racconta di essere cresciuto con il poster di Totti in cameretta e che curiosamente calcia con il sinistro, a differenza del campione che interpreta sullo schermo.

La serie è diretta da Luca Ribuoli (La mafia uccide solo d’estate) e prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle. Si soffermerà, utilizzando anche immagini d'archivio, in particolare sull'ultimo tratto della carriera da calciatore di Francesco Totti, raccontando il tormentato periodo prima del ritiro, oltre che la vita privata dell'uomo, legato da sempre al calcio e a una città, Roma, di cui è diventato negli anni simbolo e bandiera.

Fanno parte del cast di Speravo de morì prima, tra gli altri, anche Greta Scarano (Suburra, In treatment) nel ruolo di Ilary Blasi, moglie di Totti, Gianmarco Tognazzi, che interpreta Luciano Spalletti, l'ultimo allenatore avuto alla Roma, Giorgio Colangeli e Monica Guerritore nel ruolo dei genitori del calciatore da adulti, mentre i coniugi da giovani sono interpretati da Eugenia Costantini e Federico Tocci.

Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata alla prima immagine di Pietro Castellitto nel ruolo di Francesco Totti.