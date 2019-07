Il franchise di The Walking Dead ha ancora molto da raccontare secondo AMC

A 9 anni di distanza dall'uscita del pilot della prima stagione, il franchise di The Walking Dead non ha alcuna intenzione di fermarsi e si prepara a tornare con la decima stagione, la sesta stagione di Fear the Walking Dead, il secondo spin-off e il film su Rick Grimes in arrivo al cinema.

Intervistato da The Wrap durante i TCA 2019, il presidente della programmazione del network David Madden ha confermato che il franchise di The Walking Dead ha davanti a sé un futuro tutto da scoprire: "Ora che Game of Thrones tecnicamente non è più in onda, è lo show numero 2 in TV. Non c'è da lamentarsi se arrivi ad essere il numero 2 su tre miliardi di show che ci sono in TV."

Nonostante la preoccupazione iniziale per l'addio di Rick Grimes (Andre Lincoln) alla serie principale, i risultati ottenuti dagli episodi successivi sono stati molto incoraggianti: "L'episodio che ha seguito il suo abbandono è sceso dell'1% rispetto agli episodi precedenti. Questo per noi è stato un risultato incredibilmente forte in termini di tenuta. Penso che lo show abbia ancora - con Norman Reedus, Melissa McBride e Jeffrey Dean Morgan - molti personaggi che sono davvero amati."

"Ci siamo divisi dai fumetti molto tempo fa. Ora stiamo raccontando la nostra storia" ha proseguito Madden, che come tutti è rimasto sorpreso dalla chiusura del ciclo fumettistico di Robert Kirkman. "Non penso che, sia nella mente dello show che in quella di Kirkman, la fine dei fumetti influenzi i piani della serie. Nessuno di noi lo sapeva... Credo che sia stata una sorpresa anche per lui. Penso che si arrivato ad un punto in cui ha pensato 'Sai cosa, qui abbiamo finito."

Parlando del secondo spin-off conosciuto come Monument, Madden ha confermato l'intenzione di creare un prodotto diverso rispetto ai precedenti: "Il nuovo show si trova davvero in un percorso separato. Ha un'atmosfera e un tono differenti. Non assomiglierà per nulla alle altre due serie."

Il dirigente ha infine espresso il proprio entusiasmo per il debutto di The Walking Dead sul grande schermo con il film dedicato a Rick Grimes (Andrew Lincoln): "Sarebbe potuto finire con noi, o sulla piattaforma streaming, ma è un grande sogno vedere al cinema un'incarnazione di una serie tv che sta andando ancora in onda. Non è una cosa che succede spesso."

La decima stagione della serie principale debutterà su AMC il prossimo 6 ottobre. Date un'occhiata al trailer di The Walking Dead 10.