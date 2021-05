Franco Battiato è morto, la musica piange il suo Maestro di Catania

Franco Battiato è morto. Uno dei più grandi autori e musicisti della storia della musica italiana è scomparso all'età di 76 anni. Da tempo le condizioni di Battiato non erano buone, nonostante venisse mantenuto il più stretto riserbo sul suo conto da parte della famiglia e degli amici. Ed è stata proprio la famiglia ad annunciare la sua morte.

Franco Battiato è stato uno dei più grandi artisti italiani del Novecento, che raggiunse l'apice soprattutto nel ventennio Settanta/Ottanta, culminato con l'album più famoso della sua carriera, La voce del padrone (1981).

All'interno del disco alcune delle sue canzoni più note come Cuccuruccucù e Centro di gravità permanente.



Il genio musicale di Battiato abbracciò moltissimi generi e si caratterizzavano per l'unicità e l'originalità dei testi e delle musiche.

Dopo aver attraversato una fase pop negli anni '60 si dedicò principalmente al rock progressivo tornando in seguito anche alla musica leggera. I suoi testi sono da sempre stati considerati innovativi, così il suo stile, riconoscibile e profondamente singolare, unico nel suo genere.

La musica di Battiato è stata omaggiata anche da Tiziano Ferro di recente e molti artisti italiani e internazionali si sono ispirati alle sue musiche e al suo modo di avvicinarsi all'arte.



Lo scorso anno fu suo malgrado protagonista di una polemica che coinvolse la scrittrice Michela Murgia.

Franco Battiato è stato uno degli artisti che ha ricevuto maggiori riconoscimenti dal Club Tenco, vincendo Tre Targhe e un Premio Tenco.