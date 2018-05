Frank Castle ritorna nelle foto dal set della seconda stagione di The Punisher

Continuano le riprese della seconda stagione di The Punisher, serial targato Marvel Studios di Netflix incentrato sul popolare antieroe dei fumetti della Marvel... e continuano ad arrivare scatti dal set che noi vi proponiamo dopo il salto.

In questi scatti della seconda stagione di The Punisher vediamo il ritorno di Frank Castle/Punisher (Jon Bernthal) in compagnia di un nuovo personaggio, la giovanissima Amy Bendix interpretata dall'attrice Giorgia Whigham.

Nel cast della nuova stagione vedremo anche Josh Stewart e Floriana Lima. Tra gli attori che torneranno dalla precedente stagione e confermati ufficialmente dalla Marvel troviamo Jason R. Moore, Amber Rose Revah e, ovviamente, Ben Barnes che torna ad interpretare Billy Russo, che si sdoppierà nel letale Mosaico, storica nemesi del Punitore nei fumetti originali.

The Punisher è una sorta di spin-off della seconda stagione di Daredevil. Il personaggio del Punitore ha fatto il suo debutto all'interno del Marvel Cinematic Universe all'interno di Daredevil 2; nella sua serie stand-alone, arrivata lo scorso anno su Netflix, abbiamo visto Castle a caccia dei responsabili della morte della sua famiglia e il suo scontro con l'ex amico Billy Russo.

Il personaggio era già stato adattato (con poco successo) tre volte al cinema. La prima, nel 1989 con il volto di Dolph Lundgren; la seconda in un film della Lionsgate con Thomas Jane nei panni del protagonista; la terza volta nella pellicola-flop, sempre prodotta da Lionsgate, con Ray Stevenson.