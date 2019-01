Frank Castle è scatenato nel nuovo full trailer di The Punisher 2, anche in italiano

Ritorna Frank Castle, l'antieroe dei fumetti della Marvel, nella seconda stagione di The Punisher, che debutterà sulla piattaforma digitale Netflix questo 18 gennaio. Ed ora la Casa delle Idee ha diffuso in rete un nuovo full trailer, che trovate dopo il salto, anche in italiano.

L'ex marine diventato vigilante Frank Castle (Jon Bernthal) ha vissuto una vita tranquilla fino a quando improvvisamente non viene coinvolto nel tentato omicidio di una giovane ragazza (Giorgia Whigham). Mentre è attirato dal mistero che la circonda e da coloro che sono alla ricerca delle informazioni che custodisce, Castle attira su di sé un nuovo bersaglio quando nuovi e vecchi nemici lo costringono a confrontarsi con sé stesso e accettare il suo destino, abbracciando totalmente una vita come "The Punisher . Steve Lightfoot (Hannibal) sarà di nuovo lo showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo dello show. Nel cast ci sono anche Ben Barnes (Billy Russo), Amber Rose Revah (Dinah Madani), Jason R. Moore (Curtis), Josh Stewart (John Pilgrim), Floriana Lima (Dr. Krista Dumont) e Deborah Ann Woll (Karen Page).

The Punisher è una delle due serie della Marvel sviluppate per Netflix ad essere sopravvissuta dalla cancellazione improvvisa da parte della piattaforma digitale. La nuova stagione debutterà su Netflix questo 18 gennaio.