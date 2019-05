Frank Darabont vs AMC: continua la causa sui 'mancati profitti' per The Walking Dead

La battaglia legale tra l'ex-showrunner e ideatore di The Walking Dead, Frank Darabont, e l'emittente privata AMC sembra continuare su toni accesi e per nulla accomodanti, visto che in una recente risposta al canale, i legati di Darabont - e dunque lui - hanno accusato "la AMC di evitare il processo con argomentazioni nulle".

Il botta e risposta anche fuori dalle aule dura ormai da quasi sei anni, e con 300 milioni di dollari sul piatto, che dovrebbero secondo Darabont andare a coprire i mancati profitti mai ricevuti ma che gli spettavamo da contratto, diciamo pure che le zanne sono decisamente affilate. Si legge allora nella lettera:



"L'AMC vuole disperatamente creare una spaccatura tra Darabont e la CAA (Creative Artists Agency), distogliendo l'attenzione dal fatto che ben sette partecipanti agli utili di The Walking Dead hanno ora citato AMC per centinaia di migliaia di dollari in danni derivanti da self-deal con il broadcaster". Continua poi: "Lo scopo del deposito della AMC era di (1) accusare falsamente la querelante CAA di aver violato degli accordi con il querelante Darabont tentando di diffamare l'Agenzia in merito a un contenzioso non collegato con la Writers Guild of America (2) cancellare le deposizioni fissate per oggi e verso il fine settimana e (3) tentare di silurare la data del processo fissata per l'11 maggio 2020 proprio per questa azione legale e quella precedente del 2013".



Si legge poi una nota a piè di pagina, che dà un'idea di quanto tutto sia diventato assurdo: "A un certo punto, gli avvocati della AMC sono scoppiati a ridere nel bel mezzo della deposizione di Frank Darabont, quando il querelante ha sostenuto di non essere mai stato a conoscenza degli aspetti del negoziato con la AMC".



Intanto The Walking Dead 10 arriverà il prossimo anno e sono in lavorazione tre film tv dedicati al personaggio di Rick Grimes (Andrew Lincoln).