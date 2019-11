Frank Miller e Robert Rodriguez svilupperanno una serie su Sin City

Secondo quanto riportato da Deadline, Legendary Television ha firmato un accordo con Frank Miller per sviluppare una serie tv basata su Sin City a cui lavorerà anche Robert Rodriguez, già regista dei due adattamenti cinematografici.

Miller e Rodriguez faranno da produttori esecutivi insieme a Legendary Television, anche se non è ancora chiaro se i due torneranno insieme dietro la macchina da presa. Stephen L'Heureux e Silenn Thomas (capo della casa di produzione di Miller) agiranno invece da produttori.

L'accordo, secondo cui Legendary dovrà garantire almeno la prima stagione dello show, prevede anche lo sviluppo di una serie animata prequel di Sin City basata sulle graphic novel di Miller. Per il momento non ci sono dettagli sulla trama del prequel, ma il report conferma che sarà Hard-R rating.

La nuova serie di Sin City, facciamo notare, non ha nulla a che vedere con quella in cantiere per la Weinstein Company, visto che i diritti sono tornati in mano a Miller dopo la bancarotta della compagnia causata dallo scandalo che ha investito Harvey Weinstein.

Legendary continua a muoversi sul piccolo schermo dopo l'accordo con Boom! Studios per l'adattamento della graphic novel Grass Kings. Inoltre lo studio ha in programma di realizzare insieme a Plan B la serie Paper Girls per Amazon.