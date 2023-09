Frank Oz attacca Disney: 'Vorrei tornare a fare i Muppets, ma non mi vogliono'

Nel corso dei decenni numerose produzioni hanno utilizzato gli effetti speciali per dare vita a creature immaginarie di vario genere, chi si dimentica il meraviglioso maestro Yoda della trilogia originale di Star Wars? Oppure le creature di Dark Crystal? Tutto ciò adesso è nelle mani della Disney.

Tuttavia in tempi più recenti colui a cui va il merito di tutte queste magnifiche creazioni, ossia l'attore e burattinaio Frank Oz, ha espresso il desiderio di voler tornare a lavorare ad un progetto dedicato ai Muppets, gli iconici pupazzi che andavano tanto di moda fino a diversi anni fa.

Eppure, ad oggi, sembrerebbe che la Disney sia molto reticente al voler lavorare con lui ad un'idea del genere. Oz ha reso chiaro che, nonostante lavori ancora per la major, non è affatto contento del modo in cui stanno venendo gestite le loro produzioni, specie quelle legate ai celebri pupazzetti.

"Mi piacerebbe fare ancora qualcosa con i Muppets, ma la Disney non me lo permette, e Sesame Street non mi propone niente da dieci anni ormai", ha detto l'attore al Guardian.

"Lo so perché non mi vogliono, perché sanno benissimo che non seguirei le loro direttive e non farei dei Muppets adatti".

Voi cosa ne pensate? Vorreste rivedere Franz Oz lavorare con i suoi personaggi più famosi? Lo sapevate che c'è una petizione per uno speciale sui Muppets?