Frank Pesce, addio al caratterista che recitò in Miami Vice e Supercar

Frank Pesce, prolifico caratterista del cinema e della tv americana, è scomparso il 6 febbraio a causa di complicazioni legate alla demenza senile. Aveva 75 anni. Pesce era noto per i suoi ruoli in film come Beverly Hills Cop, Top Gun e Prima di mezzanotte, e in serie tv come Miami Vice, Supercar e Kojak.

Nato nel 1946 a New York, Frank Pesce era molto amico dei colleghi Sylvester Stallone, Tony Danza e Robert Forster. Conosciuto per il suo sorriso e la sua vivace personalità, Pesce apparve per la prima volta sul grande schermo nel 1976 come guest star in Police Story.



Nel corso della sua carriera ha partecipato a serie famose come Kojak, Supercar, Tuono blu, Ralph supermaxieroe, Matlock, Casalingo Superpiù e Master.

Ottenne piccoli ruoli nei film di Stallone come Taverna Paradiso e in grandi successi come Top Gun e Flashdance. Recitò al fianco di Eddie Murphy - che ha rivelato che non tornerà finché la sceneggiatura di Beverly Hills Cop 4 non sarà perfetta - in uno dei franchise action più redditizi di Hollywood.

La fidanzata di Pesce, Tammy Scher, ha dichiarato:"Ho incontrato Frank in un momento pessimo della mia vita. Diceva sempre che mi aveva salvato e aveva ragione. Non avevo mai incontrato nessuno come lui. Frank era una forza più grande della vita o di qualsiasi personaggio immaginario, sempre divertente, intrigante e affascinante. Non aveva paura di avvicinarsi a nessuno e di fare immediatamente conoscenza. Le star si accalcavano per stargli vicino perché era un'enciclopedia di conoscenze su musica e film".



Sul nostro sito trovate la recensione di Flashdance, film nel quale recitò anche Frank Pesce.