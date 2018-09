Frank Pugliese sarà lo showrunner di The Angel of Darkness, seguito di The Alienist

Frank Pugliese, scrittore e produttore nominato agli Emmy per il suo lavoro con House of Cards, è stato ingaggiato per essere lo showrunner di The Angel of Darkness, serie televisiva targata TNT e che fungerà da sequel ufficiale di The Alienist. La notizia è stata riportata in esclusiva dal portale Deadline.

The Alienist ha riscosso un incredibile successo, classificandosi nella top 10 delle serie TV via cavo e raggiungendo oltre 50 milioni di persone attraverso diverse piattaforme di streaming. In Italia è arrivata il 19 aprile scorso grazie a Netflix.

La prima stagione ha seguito il Dr. Laszlo Kreizler (Daniel Brühl), un brillante e ossessivo "alienista" specializzato nel controverso e innovativo campo del trattamento di patologie mentali. A lui, nella forsennata ricerca di un brutale assassino seriale, si sono uniti l'illustratore John Moore (Luke Evans) e Sara Howard (Dakota Fanning), un'ambiziosa segretaria deciso a diventare la prima detective donna della polizia newyorkese.

Pugliese ha così commentato l'annuncio del suo ingaggio: "Sono entusiasta dell'opportunità di lavorare con il talentuoso cast, la troupe e il team che ha dato vita a The Alienist. Io e gli scrittori che vengono a bordo di The Angel of Darkness non vediamo l'ora di continuare questa storia nata dalla meravigliosa immaginazione di Caleb."

I membri del cast originale torneranno in The Angel Darkness in un arco narrativo completamente nuovo. Tra i produttori esecutivi figurano Rosalie Swedlin e Cary Joji Fukunaga. Ancora nessuna informazione sulla possibile finestra di lancio.