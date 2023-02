Frankenstein Junior, come si chiama il Gobbo del film di Mel Brook?

Questa sera alle 21:25 in Tv, su Canale 9, ci sarà Frankenstein Junior, famoso film di Mel Brooks che vede Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman, Teri Garr come protagonisti. Una delle domande più richieste è il nome dell'iconico Gobbo: la creatura grottesca si chiama...

...Igor.

L'iconico personaggio del film del 1947 venne interpretato da Martin Alan Feldman, un attore dai lineamenti decisamente particolari che si sono rivelati perfetti per interpretare tale ruolo, rendendolo superbo e iconico. Nel ruolo del servitore gobbo del dottor Frederick Frankenstein (Gene Wilder), Feldman partecipò anche ai comici Il fratello più furbo di Sherlock Holmes e L'ultima follia di Mel Brooks.

"Igor si pronuncia Aigor, non le pare?": questa una delle frasi iconiche del film di Mel Brooks, oltre a quella che oggi contraddistingue di più il film "SI PUÒ FARE!". L'attore che interpreta il Gobbo durante la sua carriera si è anche cimentato nella regia, come ad esempio in Io, Beau Geste e la legione straniera e in Frate Ambrogio. Il personaggio inoltre è stato anche uno sceneggiatore e un importante attivista politico. Ma tra tutti i titoli, resterà indimenticabile nella storia del cinema la sua ironia tagliente e l'energia macabra e spiritosa che regalava.

