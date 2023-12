Frankie Muniz compie 38 anni: 'Malcolm? Non ricordo molto del tempo passato sul set'

Frankie Muniz ha continuato a lavorare nell'industria dell'intrattenimento dopo Malcolm, ma certo il suo periodo d'oro è da identificare in quello durante il quale ha interpretato il protagonista della storica sitcom: un successo, quello della serie con Bryan Cranston, del quale l'attore ricorda però molto poco.

Muniz, che oggi spegne 38 candeline e che recentemente ha parlato della possibilità di una reunion di Malcolm, ha infatti sofferto di alcuni seri problemi di salute che l'hanno portato a perdere buona parte della memoria inerente a quegli anni (Malcolm, vi ricordiamo, andò in onda dal 2000 al 2006).

"Non ricordo molto del tempo passato sul set di Malcolm. Ho come la sensazione di non aver mai vissuto quell’esperienza e questo mi rende triste. Ho avuto nove commozioni cerebrali, ma penso che sia stato a causa dell’intenso lavoro che avevo quando ero adolescente. Avevo una vita davvero piena di impegni e non riesco a ricordare tutto" sono state le sue parole.

Muniz ha proseguito: "Bryan Craston mi chiama ogni due settimane da 15 anni solo per controllare che io stia bene. Per me, oltre che un amico e collega, è un idolo. So che vorrebbe fare un reboot della serie e sta scrivendo una sceneggiatura. Quindi potrebbe esserci qualcosa. Mi piacerebbe sapere cosa sta combinando la famiglia di Malcolm dopo tutti questi anni". E voi, sareste favorevoli a una reunion? Fatecelo sapere nei commenti!