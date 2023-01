Frankie Muniz di Malcolm si reinventa: ora è pilota in NASCAR, ecco il video al volante!

Qualcuno diceva che gli attori di Hollywood sono come dei supereroi, dei pazzi stuntmen disposti a tutti. Frankie Muniz, protagonista indelebile di Malcolm in the Middle ce lo dimostra. Da anni si allena per le corse NASCAR e ora si butta nel professionismo. Ecco il video al volante e le sue parole.

Bryan Cranston sta lavorando a un sequel di Malcolm in the Middle ed è anche a un ottimo punto sulla sceneggiatura, ma sembra che dovrà fare a meno del protagonista Frankie Muniz. Non solo perché, come si ricorderà alla luce di alcune dichiarazioni shock, l’attore non ha alcuna memoria di Malcolm in the Middle, a causa di una serie di mini-ictus che gli hanno causato perdite di memoria per intere fasi della sua vita. Ma soprattutto perché, al momento, ha tutt’altra carriera in mente. Annuncia infatti la sua entrata, a livello professionale, nel circuito NASCAR e lo fa tramite un post che trovate in calce all’articolo e un’intervista con Entertainment Weekly.

"È con la massima eccitazione, ottimismo e gratitudine che mi unisco a Rette Jones Racing per il programma completo della serie ARCA Menards quest'anno. Fin dall'infanzia, correre in NASCAR è stato il mio sogno, ed è stato importante per me collaborare con un team in linea con i miei obiettivi e la mia visione a lungo termine, fornendo allo stesso tempo ogni opportunità immaginabile per crescere mentalmente e fisicamente come un pilota di auto da corsa completo e di lunga data. Non solo non vedo l'ora di dimostrare le mie capacità in pista e quanto seriamente sto progredendo nella mia carriera agonistica, ma anche di mostrare a mio figlio e alla mia famiglia cosa significa inseguire i propri sogni e reinventarsi”.

Condivide poi su Twitter: "Finalmente ho realizzato il mio sogno, questo è per mio figlio e per mostrargli che puoi sempre inseguire i tuoi sogni. Eccitato per questa opportunità di correre a tempo pieno per un campionato ARCA National Series nel 2023 con Rette Jones Racing, Ford e i nostri partner”. Muniz è appassionato di NASCAR da sempre e recentemente ha dichiarato a PEOPLE di voler diventare un pilota fin dal 2004, quando vinse un torneo a Long Beach, California. Ha poi partecipato due volte alla Toyota Pro/Celebrity Race, posizionandosi terzo nel 2005 e secondo nel 2011.