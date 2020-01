Una frase del finale di The Mandalorian ricorda ai fan Thor: Ragnarok

Continuano gli Easter Egg della serie TV di punta del servizio streaming Disney+: dopo aver segnalato la presenza di una citazione di Dungeons & Dragons in The Mandalorian, scopriamo una frase del finale dello show che ha subito colpito i fan dei film della Marvel.

Durante l'episodio che ha concluso le vicende della prima stagione infatti, il personaggio interpretato da Giancarlo Esposito è riuscito a mettere alle strette il mandaloriano e i suoi alleati. Durante un dialogo tra i due, Moff Gideo ha voluto rimarcare come Din Djarin non sia un vero mandaloriano, in quanto non è nato sul pianeta Mandalore. La risposta del protagonista è stata la seguente: "Quella dei Mandaloriani non è una razza, ma un credo", secondo molti fan dei film Marvel questa frase ricorda quella pronunciata da Odino durante il film Thor: Ragnarok "Asgard non è un posto, non lo è mai stato... Asgard è dove si trova il nostro popolo".

Il collegamento forse è un po' vago, ma il fatto che la puntata sia stata diretta da Taika Waititi, come il film sul supereroe interpretato da Chris Hemsworth, può essere una conferma di questa teoria.

Parlando sempre di appassionati di Star Wars vi segnaliamo questa notizia sulla spada di un personaggio di The Mandalorian ricreata da un fan.