I fratelli Bridgerton si divertono in queste foto dal backstage della serie Netflix

La seconda stagione di Bridgerton sarà ancora lontana, ma nessuno ci impedisce di ingannare l'attesa dando un'occhiata a delle inedite immagini dal backstage della prima stagione con protagonisti i maggiori dei fratelli Bridgerton.

Jonathan Bailey, Luke Thompson e Luke Newton a.k.a. Anthony, Benedict e Colin Bridgerton sono i protagonisti di alcuni scatti (e un breve video) dal backstage della prima stagione di Bridgerton, la popolare serie Netflix che ha conquistato gli abbonati al servizio streaming.

Nelle foto vediamo infatti gli attori divertirsi sul set dello show, tra una ripresa e l'altra e persino in sella ai cavalli visti in alcune delle scene.

Nella prima stagione di Bridgerton abbiamo avuto diverse occasioni di vedere i tre interagire tra loro, ma con il focus su Daphne (Phoebe Dynevor9 e il Duca di Hastings (Regé-Jean Page), questi sono passati decisamente in secondo piano rispetto alla sorella. I libri successivi (e, di rimando, le prossime stagioni, se la serie verrà nuovamente rinnovata oltre la seconda) punteranno però le luci dei riflettori su ognuno degli altri giovani membri della famiglia, a cominciare dal maggiore dei fratelli Bridgerton Anthony.

Tuttavia, dovremo attendere perché ciò accada, in quanto una data di inizio riprese per la seconda stagione dello show non è ancora stata stabilita, o perlomeno, resa nota.

E voi, quale dei fratelli Bridgerton preferite? Fateci sapere nei commenti.