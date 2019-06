I fratelli Russo produrranno una serie animata su Magic The Gathering per Netflix

In questi primi e caldi giorni di giugno, Netflix sgancia un bomba di proporzioni importanti, annunciando proprio in queste ore l'arrivo sulla piattaforma streaming di una serie animata prodotta dai fratelli Russo e basata su Magic The Gathering, il colossale e famosissimo gioco di carte creato da Richard Garfield.

Il publisher del gioco, Wizards of the Coast, i registi di Avengers: Endgame e la Hasbro's Allspark Animation hanno infatti annunciato l'imminente inizio di una collaborazione con Netflix per portare sul piccolo schermo il gioco di carte fantasy, prima volta nella storia del franchise. I Russo supervisioneranno lo sviluppo della trasposizione animata, che sarà corredata da una trama completamente originale virata all'approfondimento delle storie dei Planeswalker, che sono poi i giocatori, eroi o cattivi magici che siano.



I Russo hanno comunicato: "Siamo stati grandi fan e giocatori di Magic The Gathering fin dalla sua primissima uscita, quindi essere in grado di contribuire a far vivere queste storie attraverso l'animazione è un vero onore che porteremo avanti con passione". Lanciato nel 1993, Magic conta adesso una versione del gioco digitale, una lega di esports, una serie a fumetti e un romanzo bestseller. Il gioco è pubblicato in 11 lingue in 70 paesi diversi.



John Derderian, responsabile dell'area anime di Netflix, ha dichiarato: "Magic The Gathering è un franchise di caratura mondiale e molto amato in tutto il globo, con una fan base coinvolta e sempre attiva che ha continuato a crescere a dismisura negli ultimi 25 anni. Non c'è nessuno più adatto dei fratelli Russo per portare in tv questo mondo, dato il loro grande talento per la narrazione di genere davvero senza pari, come poi dimostra la creazione di alcuni dei più grandi successi ai botteghini degli ultimi anni".



Contenti?