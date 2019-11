I fratelli Russo vogliono lavorare alla serie Moon Knight per Disney+

Anthony e Joe Russo avevano annunciato di voler prendersi una pausa dal Marvel Cinematic Universe, tuttavia pare che la coppia di registi voglia mettere le mani sulla prossima serie Disney+ della Marvel, intitolata Moon Knight. I due hanno confessato il loro desiderio in un'intervista rilasciata nelle ultime ore a Inverse.

Marvel sta lavorando ad una lista di serie tv destinate a Disney+. Tra i titoli in uscita prossimamente citiamo The Falcon and The Winter Soldier, Loki, WandaVision, Hawkeye e molti altri.

Secondo i due cineasti il progetto al quale sono maggiormente interessati è quello di Marc Spector.



"Moon Knight sarebbe divertente" afferma Joe Russo "Ora è difficile dirlo perché siamo nel bel mezzo di Cherry in questo momento. Siamo sul posto a Cleveland e stiamo girando. Ma qualsiasi cosa Marvel faccia sarà speciale. Abbiamo avuto un rapporto di lavoro straordinario con loro e siamo sicuri che troveremo qualcosa per poter tornare insieme".

Moon Knight è un supereroe che lotta con il suo essere incline all'amoralità e le personalità multiple. Nei fumetti inizia come agente della CIA che si ritrova a morire nel deserto egiziano per mano di un estremista terrorista di nome Bushman.

Dopo averlo trasformato in un'antica tomba egli risuscitò dai morti. Da allora assume l'identità di Moon Knight.

Per Jeremy Slater 'è un sogno che si avvera', come dichiarato dallo showrunner nelle scorse settimane. Anche il fumettista Bill Sienkiewicz vorrebbe essere coinvolto nello show.