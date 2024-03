Grande Fratello, Alessio scatenato contro Perla: 'è un animale'

A poche ore dalle dure parole della mamma di Greta contro Sergio del Grande Fratello, ed a pochissime ore dalla penultima puntata, l’atmosfera all’interno della casa di Cinecittà è infuocata. Questa volta il protagonista è Alessio Falsone, al centro delle critiche del web.

Tutto è iniziato ieri sera, quando la produzione ha organizzato una sorpresa nella suite. Nella serata tra uomini, Alessio Falsone si è lasciato andare ad alcuni discorsi che hanno riguardato anche Perla Vatiero, che però non sono piaciuti al pubblico. In particolare, il concorrente riferendosi al look della ragazza, ha affermato che “è un missile, oh guardala”. Commenti a cui ha fatto eco Federico (che secondo molti avrebbe un debole per Perla), il quale ha solo aggiunto “è bellina”. Alessio, non contento, ha però rincarato la dose: “ èun missile oh e ha pure messo 3/4 chili mo eh… appena esce Perla… hai visto com’era a Temptation Island? Era un animale eh". "Detto anch’io, faceva paura" ha aggiunto.

Tra le numerose critiche, è anche da registrare quella della mamma di Mirko che si è detta indignata per tali frase: “se fossi un uomo sarei indignato con i miei simili per aver ascoltato i commenti gratuiti e poco eleganti verso delle donne come se fossero un oggetto. Ma che messaggio sta passando? Da donna sono veramente disgustata!” ha affermato, lasciando trasparire la sua delusione.

