Grande Fratello: l'amore di Perla e Mirko raccontato a Verissimo

Durante la puntata di oggi 31 marzo, Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno raccontato il loro ritrovato amore nel salotto di Silvia Toffanin. Ecco cosa ha raccontato la vincitrice del Grande Fratello 2024 a Verissimo.

Durante la sua intervista a Verissimo Perla ha dichiarato: “Questo percorso è stato qualcosa di incredibile, sono grata a tutto ciò che mi è capitato. È stata un’esperienza bellissima in cui ho riscoperto me stessa e ho fatto un viaggio nelle mie emozioni più profonde. Ho imparato ad avere autocontrollo perché ho vissuto emozioni fortissime e ho avuto una settimana molto dura dopo l’entrata di Greta, quello è stato l’unico momento in cui ho pensato di abbandonare il gioco” ha dichiarato l’ex inquilina della casa più spiata d’Italia, aggiungendo anche “Provavo dolore, non gelosia, però poi, mi sono detta ‘Ok, devi superare questo ostacolo, cerca di essere forte e resisti’. Ce l’ho fatta e, alla fine, eccomi qui”.

Successivamente Mirko ha raggiunto Perla in studio e ha dichiarato: “Sono felicissimo che lei abbia vinto il Grande Fratello. Ho sempre creduto in Perla, anche quando lei stessa non aveva fiducia in sé. Ora vogliamo solo viverci e non fare gli stessi errori fatti in passato”. Ad accodarsi al discorso è stata, poi, Perla stessa: “Dobbiamo riabituarci al mondo esterno e, al momento, non stiamo pensando di andare a convivere, facciamo le cose con calma. Ciò che è importante è che ci amiamo e non abbiamo mai smesso di farlo”. Non ci resta, quindi, che augurare alla coppia tutta la felicità possibile!

