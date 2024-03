Grande Fratello: Beatrice scarica Garibaldi. Ecco le sue parole a Verissimo

Beatrice Luzzi, arrivata seconda alla finalissima di questa edizione 2024 del Grande Fratello, è stata la prima ospite del pomeriggio di Verissimo di oggi 31 marzo. Ecco l’intervista di Silvia Toffanin all’attrice.

La conduttrice del talk ha cominciato l’intervista chiedendole come avesse preso il secondo posto al Grande Fratello: “Io ci tenevo a vincere per i miei figli. Per il mio secondo posto non ho avuto alcun sentimento negativo, mi andava bene così, però mi sarebbe piaciuto vincere per loro. Se avessi trionfato forse questa esperienza avrebbe avuto più valore, ma va bene cosi” ha dichiarato Luzzi a Verissimo.

Alla fine della sua intervista, Beatrice Luzzi è stata raggiunta in studio da Giuseppe Garibaldi, con il quale ha avuto un flirt all’interno della casa: “Giuseppe non si fa capire. Per questo tendo ad essere sempre attratta da persone diverse da me, perché mi stimolano. Con lui non potrebbe funzionare perché abbiamo punti di vista molto diversi, non riusciamo ad avere un percorso comune su alcune cose e io non riesco ad andare oltre. Credo che lui abbia bisogno di molto tempo per crescere e io, intanto, mi vivo la mia vita. Credo che tra noi non ci possa essere amore perché quando la magia nasce, andrebbe rispettata e questo non è stato fatto. Io ho sbagliato perché sono stata imprudente e non mi sono regolata, la situazione andava decisamente gestita meglio. Avremmo dovuto conoscerci meglio” ha concluso Luzzi. Dal canto suo, Garibaldi non ha potuto far altro che abbozzare un sorriso e prendere atto della decisione dell’attrice.

Su Sex And The City (Box 17 Dvd) è uno dei più venduti di oggi.