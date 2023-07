Grande Fratello, cambia tutto: stop al trash, il diktat di Piersilvio Berlusconi

L’edizione del Grande Fratello Vip che dovrebbe prendere il via in autunno sarà costellata da una serie di importanti novità. L’amministratore delegato Piersilvio Berlusconi infatti ha imposto dei diktat alla produzione del reality che cambierà in maniera importante rispetto quanto visto negli ultimi anni.

Innanzitutto, saranno ridimensionati i concorrenti VIP: il reality infatti tornerà alle origini e vedrà una maggiore partecipazione di persone comuni che andranno ad affiancarsi a personaggi famosi. Si parla anche della rimozione dal titolo di “VIP”, proprio per dare questa maggiore sensazione.

Modifiche in arrivo anche per le regole: si dovrà dare maggiore importanza alle storie dei partecipanti meno ai follower, e secondo i rumor ciò avrebbe portato alla bocciatura di alcuni nomi proposti dal conduttore Alfonso Signorini.

Via anche tutti gli opinionisti delle passate stagioni: da Giulia Salemi ad Orietta Berti e Sonia Bruganelli, mentre dovrebbe fare il suo ingresso Cesara Buonamici, storica giornalista del TG5.

A livello di reality, si darà meno risalto al trash e più alla qualità del prodotto, ma chiaramente non mancheranno i rischi: bisognerà vedere quale sarà il riscontro da parte del pubblico.

Per i palinsesti autunnali, Berlusconi ha messo in campo una serie di novità importanti a livello di programmazione e di volti: molti sono stati messi da parte, come Barbara D'Urso che è stata sostituita da Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio Cinque.