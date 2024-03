Grande Fratello, tutti gli ultimi eliminati: cosa è successo nella puntata del 21 marzo

Dopo una settimana molto frizzantina nella casa del Grande Fratello, è andata in onda ieri sera la penultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorni che lunedì prossimo saluterà tutti. Di conseguenza, sono stati decretati i finalisti che si contenderanno il premio.

Due le eliminazioni, ed un televoto flash che hanno tenuto incollati gli spettatori fino a tarda notte. Nella terzultima puntata erano finiti in nomination Simona Tagli, Alessio Falsone e Federico Massaro. Alla domanda “chi vuoi in finale?”, il 50% degli spettatori ha scelto Simona, il 32% Federico ed il 18% Alessio, che è stato il primo eliminato della serata.

Signorini ha quindi dato il via a due trielli tra i sette concorrenti in gara. Nella prima votazione flash, che chiedeva “chi vuoi in finale?” c’è stato molto equilibrio tra i primi due: Simona ha ottenuto il 44% dei voti, Sergio il 43% e Federico il 13%.

Nel secondo televoto flash, invece, il triello ha visto coinvolti Perla, Giuseppe e Greta. Alla domanda “chi vuoi in finale?”, il 46% ha sceltoPerla, il 30% Greta ed il 24% Giuseppe.

Sono cinque i finalisti e due eliminati, mentre restano in standby tre concorrenti: Sergio, Greta eLucrezia, che daranno il via ad una sfida che si chiuderà il 25 Marzo 2024, poco prima dell’inizio della finale. Il vincitore sarà il sesto finalista e si contenderà i 100mila Euro.

