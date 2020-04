Grande Fratello, che fine ha fatto Fedro Francioni? Ecco com'è cambiato

Chi ha seguito le edizioni passate del Grande Fratello, si ricorderà sicuramente di Fedro Francioni, uno dei protagonisti più amabili della terza edizione del reality. Fedro era infatti uno dei concorrenti più amati del GF, che ha conquistato tutti con i suoi modi simpatici e con la sua espressione bonaria.

Come dimenticare i suoi allenamenti insieme a Pasquale Laricchia, in cui appariva evidentemente affannato tra un allenamento in cyclette, tra dolori alle gambe per lo sforzo fisico, e il sollevamento pesi, mal riuscito in quanto Fedro non era proprio portato per l'attività fisica. Oppure ricordate il flirt con Angela Sozio, la bella rossa che aveva fatto perdere la testa al nostro Fedro, che però è durato il tempo della loro presenza all'interno della casa del Grande Fratello.



Oggi lo show televisivo è molto differente dalle sue lontane prime programmazioni e propone in diretta live le vite dei personaggi famosi e meno famosi della nostra penisola. Quest'anno è stata la modella Paola Di Benedetto a vincere il reality show.

A vedere oggi Fedro, con la barba lunga ed i capelli folti e ribelli quasi non lo si riconosce più, se non fosse per il suo sguardo ironico rimasto quello di diciassette anni fa. Ad oggi, oltre ad un look rinnovato, Fedro risulta anche piuttosto dimagrito rispetto a come lo ricordavamo: meno pancetta e uno stile attuale e alla moda. Alla domanda su come abbia fatto a perdere tanto peso risponde che la sua dieta è stato il suo bimbo di tre anni.

Tornato alla normalità di una vita comune, l'ex concorrente del Grande Fratello ha lasciato la televisione per condurre una vita semplice, ed ha messo su famiglia con la sua compagna. Adesso lavora come speaker radiofonico e sembra molto felice della sua vita di padre, compagno e supereroe nei ritagli di tempo.