Grande Fratello: prima intervista di coppia per Perla e Mirko fuori dalla casa!

Dopo aver ritrovato la serenità di coppia all’interno della casa più spiata d’Italia, Perla e Mirko hanno concesso una lunga intervista al settimanale ‘Chi’. Ecco quali sono saltate le parole dei Perletti!

Ritrovata la pace grazie al Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono a lungo raccontati al settimanale: i due, senza filtri, hanno ripercorso le fasi della loro relazione all’interno del reality, con un occhio al futuro insieme: “Matrimonio? Ora vogliamo fare i fidanzati” ha dichiarato la coppia.

Il primo obbiettivo dei Perletti è quello di tornare alla normalità. “Ora vogliamo un po’ di privacy. Abbiamo tanti mesi da recuperare” ha spiegato Mirko, aggiungendo: “Mi vedevo sposato con lei anche quattro anni fa, tre anni fa, due anni fa. Vorremmo trasferirci a Roma per realizzare i nostri sogni. Non dobbiamo commettere lo stesso errore che abbiamo fatto 5 anni fa, abbiamo corso troppo. Da qui in poi c’è il futuro”. A proseguire il discorso è stata poi Perla: “Questa volta la convivenza sarà un gioco da ragazzi, cercheremo di divertirci, di ritrovarci”.

I Perletti sembrano avere le idee molto chiare sul loro futuro insieme e la prima intervista rilasciata al settimanale ne è la prova. Non possiamo far altro che augurare alla coppia il meglio!

