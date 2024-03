Grande Fratello, la mamma di Greta contro Sergio: 'Greta, scappa!'

Mentre ci avviciniamo alla finale del Grande Fratello 2024, nella casa chiusa dietro la porta rossa più famosa d'Italia è tornata ad essere protagonista la mamma di Greta, dopo quanto accaduto nell'ultima puntata.

Marcella Bonifacio, infatti, si è scagliata ancora una volta contro Sergio D'Ottavi, che secondo lei non ha votato Greta nella nomination per la finale, una scelta che anche l'inquilina e protagonista del reality show non ha condiviso ed infatti ha mostrato tutta la propria contrarietà al coinquilino.

In un post pubblicato sul proprio account Instagram, che la maggior parte degli spettatori avevano già messo in preventivo, Marcella Bonifacio si è scagliata ancora una volta contro Sergio: "comunque io non sbaglio mai, avete visto Gaspare? Il vostro Gaspare che doveva salvare Greta. Lei ha salvato Gaspare, ma lui non ha salvato Greta e questo cosa vi fa capire? Che io ho sempre ragione. Caz.o Greta, spero che il televoto flash ti faccia uscire, scappa, scappa" si legge nella storia, subito diventata virale e ripresa sugli altri social oltre che ovviamente è stata ripresa anche dai fan.

Nella terzultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì e che precede quella di giovedì prossimo (21 Marzo 2024), Greta ha infatti dato il suo voto a Sergio nel momento della scelta dell'inquilino da mandare in finale, mentre Sergio ha votato Massimiliano Varrese.

