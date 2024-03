Grande Fratello, perché Anita Olivieri è stata eliminata ieri sera?

Durante la semifinale del Grande Fratello andata in onda ieri sera, c’è stata la carneficina annunciata da Alfonso Signorini: oltre all’eliminazione infatti è anche stato deciso il terzo finalista.

I quattro in nomination erano Anita, Greta, Sergio e Simona: Greta e Simona si sono salvati subito, mentre Sergio ed Anita si sono sfidati con quest’ultima che è stata protagonista dei gossip degli ultimi giorni nella casa grazie alla sua liason conAlessio ed Edoardo. Un “triangolo” che però secondo molti avrebbe portato sfortuna alla bionda che è stata eliminata .

Alfonso Signorini alla fine, quando è stato raggiunto in studio da Anita che a sua volta era da poco uscita dalla fatidica e famosa porta rossa, ha comunicato l’esito del Televoto Flash che ha decretato il terzo finalista, ovvero Massimiliano Varrese che si aggiunge a Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Il macellaio romano Paolo, invece, viene eliminato.

La penultima puntata del Grande Fratello andrà in onda giovedì 21 Marzo alle ore 21:30, mentre la finale andrà in onda lunedì prossimo, il 25 Marzo 2024, sempre alle ore 21:30. In nomination ci sono Alessio, Simona e Federico. Chi lascerà la casa? Lo scopriremo su satellite e digitale terrestre su Canale 5 ed in streaming su Mediaset Infinity tra pochissimi giorni.

