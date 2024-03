Grande Fratello, il regista è stanco delle polemiche: 'basta guardarci dall'alto in basso'

La finalissima del Grande Fratello 2024 si è conclusa con la vittoria di Perla Vatiero e la non vittoria di Beatrice Luzzi, scatenando non poche polemiche sul pubblico. Quella appena terminata è stata l’edizione più lunga di sempre del programma, ed il regista Alessio Pollacci ha voluto tracciare un bilancio.

Nel riconoscere che si tratta di un impegno importante per centinaia di persone, che si sono impegnate per offrire il livello più elevato di qualità, Pollacci ha voluto dire la sua su ciò che hanno detto in molti. “È finita l’edizione più lunga del Grande Fratello e leggo una miriade di opinioni al riguardo” ha affermato Pollacci, riferendosi ai commenti che del tipo“Avrebbe dovuto”, “Dovevate fare” e “Questo dimostra che”.

Secondo il registra, si tratta di “una serie di ragionamenti dati per certi e inequivocabili. Succede per tutto figurati se non succede per il GF, ma onestamente anche basta fare lezioni di tv o di vita agli altri, basta guardare dall’alto al basso il lavoro di non sapete quante persone, basta insultare chi lavora ad un programma televisivo come questo. Solo perché qualcuno vi legge non siete in possesso della verità”.

Pollacci ha anche osservato come siano state effettuate 141 dirette in prima serata negli ultimi 3 anni, ognuna delle quali da 4 ore l’una, e si è detto d’accordo con la definizione che ha dato il direttore di Canale 5, che ha definito il Grande Fratello uno “show di altissimo livello”.

