Grande Fratello, scontro tra Beatrice Luzzi e e Rosy Chin: 'falsa ed egocentrica'

Nemmeno il tempo di dare il via alla nuova edizione del Grande Fratello, che si consuma subito il primo scontro tra concorrenti. Uno scontro che sembra essere irrecuperabile e che vede protagoniste Beatrice Luzzi e Rosy Chin, che proprio non riescono a nascondere l’antipatia reciproca.

Così, nella puntata del reality andata in onda ieri sera 18 Settembre 2023, le due hanno cercato un confronto faccia a faccia che però è servito a poco. Se inizialmente le due sembravano essersi chiarite, quando il presentatore Alfonso Signorini ha dato la buonanotte al pubblico, Beatrice si è sfogata per gli atteggiamento di Rosy Chin e senzamezzi termini ha attaccato quest’ultima.

“Ha fatto tutta la carina inpuntata ed adesso le rode nuovamente il co” ha affermato Beatrice**. “Ogni volta che Rosy parla con qualcuno alla fine ritorna a parlare sempre di se stessa, quindi quanto ascolta effettivamente quello che dicono gli altri?” si chiede Beatrice, secondo cui “chi si comporta così non è sincera. Però il confronto in puntata mi è piaciuto. Ora è arrabbiata perchè le ho detto che è egocentrica, ma è egocentrica!”. Insomma, il sereno è tutt’altro che arrivato. Come risponderà Rosy Chin a questi attacchi?