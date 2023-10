Grande Fratello, Striscia La Notizia e Caduta Libera fanno flop: interviene Berlusconi?

Il nuovo corso del Grande Fratello VIP, evidentemente, non sta dando i frutti sperati. Gli ascolti dello show in onda su Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, non sono entusiasmanti e si parla già delle possibili contromisure che potrebbe intraprendere il CEO di Mediaset, Piersilvio Berlusconi.

Gli ascolti del reality infatti continuano ad essere molto bassi, al di sotto delle più rosee aspettative della produzione. Tuttavia, a registrare ascolti bassi sono anche le puntate speciali di Caduta Libera condotte da Gerry Scotti ed in onda di domenica sera: anche in questo caso si parla di un flop molto forte, a dimostrazione di come in generale l’interesse intorno alla programmazione di Mediaset non sia eccellente.

Proprio i numeri bassi potrebbero spingere l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ad un intervento, la cui portata però non è nota. È chiaro però che Mediaset è chiamata a qualche intervento anche per proteggere gli inserzionisti che hanno investito sugli ascolti dei programmi.

Il flop starebbe anche riguardando Striscia La Notizia, per cui gli ascolti non sarebbero mai stati così bassi. Discorso diverso per Maria De Filippi che dà una boccata d’aria al Biscione.