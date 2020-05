Grande Fratello Vip 2020: Cristina Buccino tra i concorrenti della nuova edizione?

Si continua a parlare della nuova edizione del Grande Fratello Vip, soprattutto dopo l'annuncio di Alfonso Signorini che ha svelato di avere già i nomi di due concorrenti. Secondo quanto riferito da Oggi, tra questi ci sarebbe Cristina Buccino.

In un articolo firmato da Alberto Dandolo, infatti, si legge che l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi starebbe "smuovendo mari e monti perchè vorrebbe partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip".

Le motivazioni vengono spiegate proprio nella rubrica "Ah saperlo.. pillole di Gossip". La Buccino è una delle influencer più famose del nostro paese, nonchè tra le più corteggiate dai marchi di moda. Tuttavia, non è mai riuscita a sfondare nel mondo della televisione e nonostante la partecipazione all'Isola targata Alessia Marcuzzi, non è diventata una presenza fissa e costante sul piccolo schermo, salvo rare ospitate nei salotti Mediaset. Ecco perchè potrebbe sfruttare il GF Vip 2020 come trampolino di lancio definitivo.

La modella di recente ha smentito un presunto flirt con Andrea Iannone, che era stato riportato da vari giornali del settore. In un'intervista a Vanity Fair ha anche affermato senza mezzi termini che non ricorda favorevolmente l'esperienza come naufraga, ma non ha completamente chiuso al mondo dei reality.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip dovrebbe partire a settembre, e siamo sicuri che nei prossimi mesi arriveranno anche altri rumor.