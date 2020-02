Grande Fratello Vip 2020, Serena eliminata annuncia: 'Io e Pago ci sposiamo'

Colpo di scena nell'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda ieri sera su Canale 5. Il televoto ha mandato a casa una delle concorrenti più discusse e contestate di questa edizione: Serena Enardu, che all'uscita dal reality si è anche tolta qualche sassolino dalla scarpa.

Parlando con Alfonso Signorini ha infatti affermato che "sono stata penalizzata per la mia storia con Pago, ma sono felice che lui sia sereno". In nomination nella prossima puntata andranno proprio Pago e Licia, con il meccanismo che prevede l'eliminazione per il meno votato.

L'ex Temptation Island, parlando con il presentatore nella classica intervista post-gara, ha parlato della sua storia con Pago, ed ha svelato che "voglio iniziare insieme a lui una nuova vita. Ringrazio Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip perchè ci hanno messo in condizione di rispondere a certe domande. Ci sono serviti, ci hanno fatto pensare. Spero ci sposeremo".

I piani potrebbero accelerare già grazie alla prossima puntata, dal momento che Pago potrebbe lasciare la casa.

Nel frattempo continua a tenere banco il caso di Serena e Paolo, l'influencer ha affermato che "Paolo non ha nulla da perdere, mentre io si. Ho una separazione in corso ed un giudice che starà osservando quello che succede, e la mia bambina a casa. Non posso avere la stessa leggerezza di Paolo".

Sbugiardata quindi la lista dei prossimi eliminati dal GF VIP che era emersa sul web la scorsa settimana ed aveva fatto infuriare in molti.