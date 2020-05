Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini: 'Ho già due concorrenti'

E' passato poco più di un mese dalla finale del GF Vip 2020, ma la produzione di Mediaset guarda già al futuro. Alfonso Signorini è certo della riconferma alla conduzione del reality, ed a quanto pare sta già lavorando sul cast che andrà a comporre la nuova edizione.

In una diretta tenuta su Instagram con Simona Ventura, il direttore di Chi ha annunciato di aver avuto già la conferma da parte di due concorrenti che entreranno in autunno nella casa di Cinecittà.

L'amica ha cercato in tutti i modi di strappargli qualche indizio ma ovviamente Signorini ha tenuto la bocca cucita ed ha affermato che non può svelare nulla. Ha però annunciato che si tratterà di un'edizione che seguirà la linea del Grande Fratello Vip 2020, segno che si tratterà di nomi grossi realmente famosi.

L'inizio è previsto a Settembre, "un pò in anticipo rispetto alla tabella di marcia", salvo ovviamente cambi di programma legati alla pandemia di Coronavirus. Confermata anche la presenza di Pupo, che Signorini ha definito "una bella scoperta", mentre su Wanda Nara al momento non sono arrivate indicazioni. Il conduttore ha affermato che non l'ha ancora sentita, ma non è esclusa una sua conferma.

Del ritorno in autunno del Grande Fratello Vip si parla già da tempo, mentre sembra essere stata rinviata L'Isola dei Famosi.