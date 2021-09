Grande Fratello Vip 6, annunciato il cast: ecco la lista dei concorrenti

Alfonso Signorini ha svelato in via ufficiale la lista dei concorrenti che andranno a comporre il cast del Grande Fratello Vip 6, il reality show che andrà in onda a partire da lunedì 13 Settembre 2021 in prima serata su Canale 5.

Di seguito la lista completa dei concorrenti:

Ainett Stephens

Aldo Montano

Alex Belli

Amedeo Goria

Andrea Casalino

Carmen Russo

Davide Silvestri

Francesca Cipriani

Gianmaria Antinolfi

Giucas Casella

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié

Jo Squillo

Katia Ricciarelli

Manila Nazzaro

Manuel Bortuzzo

Miriana Trevisan

Nicola Pisu

Raffaella Fico

Samy Youssef

Soleil Sorge

Sophie Codegoni

Tommaso Eletti

Ad accompagnare Signorini durante ogni puntata ci saranno le due nuove opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ma è innegabile che sono alcuni concorrenti del cast a promettere spettacolo.

Gli spettatori infatti avranno modo di "riabbracciare" vecchie conoscenze della TV italiana come Katia Ricciarelli, Carmen Russo, Giucas Casella e Miriana Trevisan, ma anche la stessa Jo Squillo. Tra i volti conosciuti troviamo anche Gianmaria Antinolfi che era finito sui giornali di gossip per una breve love story con Belen Rodriguez, ma anche Tommaso Eletti da Temptation Island e Sophie Cadegoni da Uomini e Donne. Dopo aver ottenuto una storia medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, entrerà nella casa di Cinecittà anche Aldo Montano, mentre Manuel Bortuzzo racconterà la sua storia. Torna in TV anche Francesca Cipriani.

L'ultima edizione del GF Vip è stata vinta da Tommaso Zorzi, dopo la vittoria di Paola di Benedetto dello scorso anno.