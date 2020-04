Grande Fratello Vip, Adriana Volpe parla del rapporto con Andrea Denver

Tra i personaggi dell'edizione del GF Vip più amati dal pubblico c'è sicuramente Adriana Volpe, che è stata costretta ad abbandonare la casa del Grande Fratello in anticipo a causa del Coronavirus che aveva contratto il suocero, morto qualche giorno dopo. La presentatrice si è concessa ai microfoni di Chi su Instagram.

Nel corso della chiacchierata Adriana ha ammesso che il marito si è molto ingelosito a vederla nella casa: "ero una babbiona, invece al Grande Fratello Vip mi sono scatenata. Mio marito non si aspettava di vedermi così. Mi ha detto di aver avuto una botta di gelosia terribile".

Che Roberto Parli fosse molto geloso della compagnia non è cosa nuova, ed infatti in molti l'avevano messa in conto una reazione di questo tipo. Adriana ha però osservato come "nella vita, ho sempre protetto mia figlia e mio marito dal gossip. Roberto non ama apparire, è una persona riservata. Vedendo una Adriana così euforica, leggera, si è ingelosito, ma ci sta perché non era abituato. Rifarei tutto”.

Proprio la gelosia di Roberto è stata al centro di un battibecco tra Adriana e la produzione del Grande Fratello, dopo la lettera scritta dal marito.

La Volpe ha anche fatto chiarezza sul feeling con Andrea Denver, che "non ha corteggiato nessuno, era in feeling con me come con Paola e Sara. È un ragazzo speciale perché nella vita è così, non ha costruito niente ed è una persona garbata, sensibile".