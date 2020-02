Grande Fratello Vip, Adriana Volpe shock: 'Ho perso un figlio'

Rivelazione shock per Adriana Volpe nella casa del GF Vip. La presentatrice a concorrente del reality show in onda sulle reti Mediaset, infatti, ha rivelato ai coinquilini, tra le lacrime, di aver perso un figlio. La frase ha scioccato i "colleghi", che sono rimasti di stucco.

"Arrivata alla decima settimana, avrei dovuto fare la visita ginecologica ma quando sono andata dal medico con mio marito il bambino non si sentiva. Non si sentiva niente. un silenzio assordante. E quindi abbiamo appreso che quel cuoricino aveva smesso di battere. Che notte ho passato.. Non ci volevo credere. Un baratro.. E pensi 'perchè a me?'" ha affermato Adriana Volpe, che poi ha raccontato la svolta.

"La fortuna ha voluto, che a dicembre del 2010 un altro cuore ha cominciato a battere, ed era più forte. Così è nata Gisele. Auguro a tutti di provare questa gioia. In quel momento ho capito cos'è l'amore assoluto" ha concluso.

Gisele, nata dalla relazione con il marito Roberto Parli, attualmente ha otto anni.

Ad inizio settimana Giancarlo Magalli ha lanciato messaggi distensivi all'ex collega, dopo le precedenti indiscrezioni che lo volevano pronto ad entrare nella casa per fare pace con Adriana Volpe. Tra i due non scorre buon sangue da tempo, dopo il licenziamento del programma in onda sulle reti Rai.