Grande Fratello VIP: le anticipazioni della puntata di stasera 14 Febbraio

Puntata di San Valentino per il Grande Fratello VIP. Questa sera andrà in onda su Canale 5 l'undicesimo episodio del reality show condotto dal Alfonso Signorini, che si preannuncia particolarmente frizzante per le coppie nella casa.

Di discuterà della love story tra Clizia e Paolo dopo quanto avvenuto qualche notte fa, ma a quanto pare sono in arrivo brutte notizie per Pago e Serena.

Signorini infatti ha chiesto a Maria De Filippi di intervistare Alessandro Graziani, ovvero l'oggetto della lite tra Pago e Serena della decima puntata del GF Vip, dopo che Pedro ha fatto notare al fratello alcuni like messi dall'ex Uomini e Donne al suo tentatore ai tempi di Temptation Island Vip. La De Filippi a quanto pare avrebbe dato il suo consenso e Signorini ha intervistato Graziani, il quale ha raccontato delle verità che saranno rivelate stasera.

Scottanti rivelazioni anche sul marito di Adriana Volpe, che entrerà nel loft della casa più spiata d'Italia per fare gli auguri alla moglie.

Sorpresa per Paola di Benedetto, il suo Fede (componente del duo Benji&Fede) le ha dedicato una canzone che ascolterà questa sera per la prima volta in diretta.

In studio ci sarà Barbara Alberti, che spiegherà il motivo che l'ha spinta ad abbandonare la casa martedì.