Grande Fratello VIP avanti fino alla fine di aprile: sarà l'edizione più lunga di sempre

Dopo la cancellazione de l'Isola dei Famosi e del Grande Fratello, annunciata con i palinsesti Mediaset qualche settimana fa, la televisione di Cologno Monzese ha deciso di prorogare l'edizione del GF Vip tutt'ora in onda, grazie agli ascolti record registrati.

L'edizione condotta da Alfonso Signorini sarà la più lunga di sempre ed andrà avanti fino alla fine di aprile. Complessivamente, visto che è cominciata ad inizio Gennaio il reality show durerà oltre quattro mesi.

“Canale 5, a fronte di ascolti sempre positivi e in crescita, ha deciso di prolungare la messa in onda di Grande Fratello Vip fino alla fine di aprile 2020″ si legge in una nota diffusa dalla rete generalista. La notizia era nell'aria da tempo, ed anche lo stesso Signorini più volte ai concorrenti aveva rivelato che "state andando fortissimo".

C'è molta attesa intanto per la puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera, che con ogni probabilità segnerà la squalifica di Clizia Incorvaia dopo le frasi su Andrea, che era stato paragonato dall'influencer a Tommaso Buscetta, il boss di Cosa Nostra poi diventato collaboratore di giustizia. E' previsto anche il ritorno nella casa del GF Vip di Valeria Marini, che nella puntata di venerdì scorso ha già consegnato le valigie ed è pronta a tornare in gioco.