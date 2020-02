Grande Fratello VIP: arrivano tre nuove concorrenti. Ecco chi sono

Alfonso Signorini l'aveva promesso, e così è stato. Nella puntata del Grande Fratello VIP in onda questa sera, entreranno nella casa tre nuove concorrenti. La produzione del reality show di Mediaset ne ha dato conferma in un comunicato diffuso questa mattina.

“Tre nuove aspiranti concorrenti varcheranno la porta rossa: chi riuscirà a rimanere più a lungo nella casa di Cinecittà? E come saranno accolte dai vipponi?" si legge in uno stralcio del comunicato.

Ovviamente sul web le ipotesi sono tante: il sito Bitchyf ipotizza tre nomi: la regina delle televendite Patrizia Rossetti che era stata per tre anni il volto di Rete 4, l'ex miss Italia Arianna David che ha già preso parte in passato all'Isola dei Famosi, ed addirittura Sara Tommasi.

Proprio la Tommasi tempo fa in un'intervista aveva dichiarato che "entrerò al GFVip ma non subito, ho ottime possibilità di entrare dopo qualche settimana dall’inizio”, ecco perchè il suo ingresso nella casa di Cinecittà è praticamente dato per certo da molti.

Probabile che le tre si sfideranno già stasera per decidere chi dovrò restare nella casa. Non si tratta di una prima assoluta in quanto al GF Vip 2 entrarono successivamente Raffaello Tonon, Carmen Russo e Corinne Clay, mentre al GF Vip 3 toccò a Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsè ed Ela Weber.

Bisognerà anche vedere come si evolverà la vicenda di Montovoli, che aveva minacciato di abbandonare la casa del GF VIP a causa del poco spazio riservatogli durante l'undicesima puntata del reality.