Grande Fratello Vip, Balotelli attacca Dayane Mello: 'Basta parlare di me a vanvera'

Il Grande Fratello Vip è partito da pochissimi giorni ma, già sono molte le polemiche che è riuscito a suscitare. Questa volta a sbottare è stato Mario Balotelli per alcune dichiarazioni fatte in casa da Dyane Mello.

La modella brasiliana, parlando con Enock, il fratello proprio di Balotelli, ha raccontato di aver conosciuto il calciatore e di averci addirittura avuto una relazione. Ammettendo di aver sempre provato qualcosa di profondo per Super Mario, ha rivelato che avrebbe voluto avere con lui un rapporto più serio ma che, ciò non è mai avvenuto.

"C’è sentimento, Mario è una persona speciale. quando lo vedo il mio cuore batte forte. Ricordo il nostro primo bacio come se fosse ieri, ricordo tutto. Il nostro primo bacio è stato in macchina, davanti all'agenzia per cui lavoravo. Io sono innamorata di lui, lo sono sempre stata".

Tali dichiarazioni hanno suscitato prontamente l'ira di Mario Balotelli che, su Instagram ha pubblicato chiaramente riferita a quanto avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip, e invitando tutti a non parlare a vanvera di lui. Il messaggio è stato poi prontamente rimosso ma, la sua storia aveva già fatto il giro del web.

"Basta parlare male di me a vanvera e bugie nella casa, grazie. Sto facendo la mia vita senza rompere a nessuno. Lasciatemi in pace, ma davvero".

Intanto dopo aver affrontato il malore di Tommaso Zorzi, un'altra tegola si è abbattuta su questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo solo un giorno infatti Flavia Vento ha abbandonato la casa.