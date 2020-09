Grande Fratello Vip, ecco chi è Denis Dosio l'influencer lanciato da Barbara D'Urso

Denis Dosio è il concorrente più giovane di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip che è giunto alla notorietà soprattutto grazie alle ospitate da Barbara D'Urso.

L'italo-brasiliano classe 2001 può vantare un vasto seguito sui social, e tra balli ammiccanti, confessioni private e momenti di varia improvvisazione è arrivato a contare oltre 790 mila follower su Instagram e più di 1,5 milioni di follower su Tik Tok.

Come si è già detto gran parte del suo successo è dovuto a Barbara D'Urso che spesso e volentieri lo ha accolto a di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live - Non è la D'Urso. La sua prima apparizione risale al maggio del 2019 e giunto negli studi di Canale 5 si è tolto la camicia e ha detto: "Non solo recito. Che faccio vengo qua e non ti vizio? Vizio anche te Barbara".

L'esperienza del Grande Fratello Vip lo aiuterà sicuramente di accrescere ulteriormente la sua notorietà e, come riferito dallo stesso Denis Dosio, porterà un po' di sana pazzia nella casa, intrattenendo i suoi colleghi ed evitando che il pubblico si possa annoiare.

Intanto nei giorni scorsi Angela da Mondello è stata ospite a Live - Non è la D'Urso suscitando molto clamore con le sue parole e rivelando di aver avuto alcuni problemi con la giustizia che le impediscono di lasciare la Sicilia.