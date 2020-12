Grande Fratello Vip, chi resta e chi va via? Facciamo il punto della situazione

Sembra che la decisione di prolungare il Grande Fratello fino al prossimo febbraio, non sia stata gradita da molti Vip, prima tra tutti da Elisabetta Gregoraci che ha deciso di lasciare la casa per trascorrere il Natale in compagnia di suo figlio Nathan Falco.

L'ex signora Briatore ha deciso di rimanere in gioco sino al prossimo lunedì, per poter stare ancora un po' con i suoi compagni di avventura e soprattutto con Pierpaolo Petrelli con cui ha instaurato un rapporto molto intenso. In un primo momento anche Dayane Mello sembrava propensa a lasciare il reality show di Canale 5 ma poi, un incontro con la sua ex suocera, l'ha convinta a proseguire la sua avventura televisiva.

Irremovibile invece è stato Francesco Oppini che nonostante il forte legame con Tommaso Zorzi, ha deciso di abbandonare la casa per poter far ritorno al suo lavoro ma, soprattutto per poter riabbracciare la sua fidanzata. Restano al Grande Fratello poi anche Maria Teresa Ruta e Andrea Zelletta così come Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. Ci sono poi le new entry tra cui spiccano sicuramente Cristiano Malgioglio e Giacomo Urtis. Infine resteranno fino alla termine del reality anche Giulia Salemi e Selvaggia Roma.

Di recente Alessandro Cecchi Paone ha fatto delle dichiarazioni shock su Paolo Brosio, uno dei Vip che seppur brevemente ha preso parte al Grande Fratello.