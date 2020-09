Grande Fratello Vip Clamoroso! Flavia Vento abbandona la casa dopo appena 24 ore

Per questa edizione del Grande Fratello Vip sembra non esserci pace. Dopo l'allontanamento di Tommaso Zorzi per presunta positività al Covid-19, è arrivato l'abbandono di Flavia Vento.

Dopo un'incredibile crisi d'ansia sfociata in un terribile piagnisteo, la Vento ha preparato la sua valigia e ha salutato gli altri concorrenti della casa. Tale decisione è stata presa per un forte senso di inadeguatezza e l'incredibile mancanza dei suoi cani. La showgirl infatti non è mai stata a lungo lontana da loro.

A poco sono valse le rimostranze dei suoi coinquilini. Matilde Brandi ha provato in ogni modo a far ragionare Flavia, dicendole che sicuramente i suoi cani sono in buone mani e che sarà ancora più bello ritrovarsi al termine di questa nuova esperienza. La contessa De Blanck l'ha invece presa di petto nel tentativo di farla reagire. Ma nessuna delle due ha ottenuto il risultato sperato.

Intanto in casa la situazione si fa molto critica anche per Adua Del Vesco che deve fare i conti con il suo ex Massimiliano Morra. I rapporti tra i due sono molto complessi dopo la rottura non proprio pacifica. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.