Grande Fratello VIP, una concorrente ha chiesto di uscire: 'Non sto bene'

A poche ore dalla nona puntata del GF Vip 2020, un caso scuote la Casa più chiacchierata e spiata d'Italia. Una concorrente, infatti, ha chiesto ai compagni di viaggio di mandarla in nomination in quanto è sua intenzione uscire.

Si tratta di Carlotta Maggiorana, che come mostriamo nel video pubblicato sulla pagina Instagram del reality show, parlando con Patrick Ray Pugliese ha chiesto di uscire. "Ho fatto il mio percorso, ho dato tutta me stessa, non sto più bene fisicamente, quindi spero che il pubblico mi voti, per tornare a casa. Ho detto quello che sono e quello che voglio" è la confessione con il concorrente che in vista della puntata di stasera è in nomination con Barbara Alberti e Michele Cucuzza.

Il pubblico accoglierà il suo invito e l'accontenterà o meno? Lo scopriremo durante l'episodio di questa sera.

Proprio a riguardo, la produzione ha parlato di "rivelazioni scottanti" per uno degli inquilini.

Questa mattina intanto è arrivata la conferma che il figlio di Fabio Testi non è in pericolo per il Coronavirus, mentre non sono emerse indiscrezioni in merito al possibile ingresso di Gian Carlo Magalli al GF Vip per un chiarimento con Adriana Volpe, con cui è in corso una diatriba (anche legale) da tempo.