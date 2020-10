Grande Fratello Vip: Denis Dosio squalificato a causa di una bestemmia

Dopo la squalifica di Fausto Leali, il Grande Fratello Vip deve fare i conti anche con quella di Denis Dosio. Il giovane influencer è stato infatti cacciato dalla casa a causa di una bestemmia.

La decisione è giunta durante le prime battute della trasmissione, infatti poco dopo l'inizio della diretta, Alfonso Signorini ha convocato Denis Dosio nel confessionale, comunicandogli la decisione presa dalle produzione.

"Devo dirti una cosa un po' spiacevole Il televoto che ti vedeva coinvolto è stato annullato perchè Mediaset e il Grande Fratello hanno dovuto prendere una decisione sofferta e inevitabile in casi come questo. Denis sei ufficialmente eliminato dal gioco".

Il ragazzo non ha minimamente cercato di giustificarsi, anzi ha fatto subito mea culpa in lacrime invitando i suoi compagni di avventura a non commettere lo stesso errore. La contessa De Blanc ha provato in tutti i modi a convincere Alfonso a non squalificare Denis, ma il Grande Fratello non ha voluto sentire ragioni. "Non piangere, uscirai e sarai ancora più forte", ha detto Matilde Brandi mentre lo abbracciava affettuosamente.

Anche in studio Dosio ha mostrato tutta la sua costernazione: "Piango perché è una cosa che non mi appartiene. Dalle mie parti si usano intercalari di questo tipo che fanno parte del gergo e quando si è in casa non si ha la concezione del linguaggio. La cosa che mi fa più male è che nella mia famiglia siamo tutti molto religiosi. Non volevo offendere nessuno". In difesa di Denis è intervenuto anche l'opinionista Pupo che ha provato a far comprendere che si tratta per lo più di un modo di dire giovanile mentre Antonella Elia l'ha invitato a guardare avanti e a buttarsi nel mondo della recitazione.