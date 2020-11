Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci lascia la casa: ecco cosa sta succedendo

La notizia del prolungamento di questa edizione del Grande Fratello Vip ha scosso alcuni dei concorrenti del celebre reality. Elisabetta Gregoraci non sarebbe pronta a proseguire sino al prossimo febbraio la sua avventura nella casa e avrebbe così deciso di lasciare lo show nei prossimi giorni.

L'ex signora Briatore sente fortemente la mancanza di suo figlio Nathan Falco e a suo dire non potrebbe mai trascorre un Natale lontana dai suoi affetti più cari: "Io ho già deciso. Poi per chi ha figli è diverso. La mia decisione l’ho già presa, basta così. Io quello che dovevo dare l’ho già dato quindi vado. Pensavo ad un allungamento ma non fino a Natale. Poi non è detto che uno ci arrivi fino a febbraio considerando che sono anche in nomination. Vi saluterò, per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo. Onestamente pensavo a una settimana o due in più, non mesi".

Dello stesso avviso sarebbe anche Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti ha infatti dichiarato di non poter proseguire ancora a lungo la sua avventura nel Grande Fratello Vip: "Penso che lascerò, ho delle attività e non posso restare così tanto. Devo tornare alla mia vita".

Insomma, sembra che il prossimo 4 Dicembre saranno molti gli addii e, sembra per questo probabile che nelle settimane successive assisteremo all'ingresso in casa di nuovi concorrenti.