Grande Fratello VIP: il figlio di Fabio Testi non è in pericolo per il Coronavirus

Nelle passate ore sul web alcuni quotidiano avevano riportato la notizia secondo cui il figlio di Fabio Testi del grande Fratello Vip sarebbe rimasto bloccato in Cina per via del nuovo Coronavirus. Secondo alcuni, il concorrente non sarebbe nemmeno stato informato della faccenda, ma oggi fortunatamente arrivano le smentite.

Il portale FanPage.it ha interpellato l'agente di Testi, il quale ha allontanato categoricamente la notizia, bollandola come "fake news". Il manager ha spiegato che "Fabio Jr vive a Shanghai da anni ed è sereno. Non ha provato a rientrare in Italia e non è rimasto bloccato, diversamente da quanto letto in giro".

Il rappresentante di Fabio Jr ha anche spiegato che la produzione del Grande Fratello si è immediatamente messa in contatto con loro per sincerarsi sulle condizioni del figlio dell'inquilino della Casa più spiata d'Italia. Non è chiaro se anche Fabio Testi sia stato informato sulla vicenda o meno.

Ricordiamo che questa sera andrà in onda la nona puntata del GF Vip, come sempre alle 21:40 su Canale 5 condotta da Alfonso Signorini. Nelle anticipazioni diffuse dal Biscione si parla di "rivelazioni scottanti" per alcuni dei concorrenti, ma è anche previsto l'ingresso in casa dell'attrice Eva Robin's, che però non dovrebbe entrare a pieno regime nella Casa ma solo come ospite.