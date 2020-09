Grande Fratello Vip, Miriam Catania rivela 'Io e Luca Argentero non siamo amici'

Miriam Catania sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip che prenderà il via su Canale 5 il prossimo 14 Settembre.

L'attrice e doppiatrice è nota al grande pubblico al di là dei propri meriti professionali, soprattutto per la lunga relazione che ha avuto con Luca Argentero. I due sono stati insieme per ben 13 anni prima di dirsi definitivamente addio nel 2016 ma, come spesso succede, la rottura non è stata del tutto indolore.

"Non siamo rimasti amici perché dopo una storia così lunga, dove l’amore è stato grande, è difficile rimanere amici. Se un rapporto nasce così non può morire in un altro modo. Rimane quel ricordo cristallizzato, gli voglio bene, voglio che stia bene, ma non gli racconto le cose di tutti i giorni o come va con il mio compagno".

Questo però non significa che Miriam Catania e Luca Argentero non intrattengano comunque dei rapporti pacifici e anzi, la futura concorrente del Grande Fratello Vip ha chiesto consiglio proprio all'ex marito per questa nuova esperienza televisiva: "Mi ha dato una serie di motivi per farlo e una serie di motivi per non farlo e poi mi ha detto: 'Decidi tu'. Mi ha spiegato che è un’esperienza forte, che potrebbe essere difficile, ma anche divertente. Lui lo ha fatto quando aveva 20 anni e non era nessuno, non conosceva questo mondo, sono due situazioni diverse”.

Come rivelato dalla stessa Catania, la loro relazione si è conclusa per una grande inconciliabilità anche dipesa dall'età: "Eravamo giovani e troppo diversi. Non litigavamo e forse questo era il problema, perché lui non vuole litigare, è difficile scontrarsi con Luca. Siamo andati molto d’accordo e, alla fine, abbiamo preso strade diverse, per fortuna ci siamo resi conto prima di formare una famiglia, infatti poi abbiamo avuto figlio da altre persone".

Il Grande Fratello Vip prenderà il via con altri reality tra cui Ballando con le Stelle e Temptation Island.