Grande Fratello Vip: Montovoli minaccia di uscire dalla casa. Polemica con Serena e Pago

Continua la polemica nella casa più spiata d'Italia dopo l'undicesima puntata del GF Vip. Al termine del live Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliesi sono andati contro gli autori, rei di averli ignorati ancora una volta per dare spazio alla love story tra Pago e Serena. Nella notte lo scontro è continuato e Montovoli ha minacciato di uscire.

"Se mi gira il c***o, io esco lunedì. Ve lo dico. Fabio cercavi la nomination? Adesso ti capisco. Stasera per me è stato un San Valentino di m***a! Non c’è stato niente per me: nessuna risposta alla mia lettera. Loro sanno tutto, hanno i recapiti, ma questa persona non ha scritto niente” ha affermato Montovoli, il quale poco dopo si è espressamente detto disposto ad abbandonare la casa nel caso in cui questo trend dovesse continuare.

Antonella Elia, che era presente allo sfogo dell'attore, ha immediatamente riferito il tutto a Serena e Pago. L'ex Uomini e Donne ha risposto piccata alle frasi del coinquilino: "e come mai non se ne va? Forse gli servono quattro soldi, ma tra il dire ed il fare c'è di mezzo l'Euro". Pago ha accolto la dichiarazione ridendo, evidentemente d'accordo con quanto affermato dalla compagna.

La scena dimostra come tra i due sia tornato il sereno dopo un periodo di turbolenze finito anche con le dichiarazioni di Pago nel confessionale.