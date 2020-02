Grande Fratello VIP: notte di passione tra Paolo e Clizia, il video

Love story ancora protagoniste del Grande Fratello Vip. Prosegue infatti il momento di passione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che la scorsa notte verso le 3 non hanno contenuti l'attrazione fisica e si sono appartati presso la camera oblò. L'atmosfera si è fatta subito calda ed il GF ha immediatamente censurato il tutto.

Sul web però continuano ad emergere video come quello che proponiamo in calce, che mostrano parte delle coccole scambiate tra i due protagonisti. La regia infatti come avvenuto anche in passato ha indugiato sulla coppia per pochi minuti, salvo poi cambiare inquadratura in quanto evidentemente l'atmosfera si era fatta troppo calda.

Sul web però in molti sono pronti a scommettere sul fatto che i due abbiano avuto un rapporto più intimo, ma chi può dirlo?

Nel frattempo su "Chi" sono rimbalzate le parole della madre di Ciavarro, Eleonora Giorgi, che ha espresso qualche dubbio sui due: "io in tutta sincerità, non credo che siano innamorati. Dall’esterno percepisco un’alchimia interessante, quello sì, ma vedo anche due ragazzi che si sono incontrati in momenti della vita troppo diversi. E non ne faccio un banale discorso anagrafico. Parlo di esperienze. Clizia ha una splendida bambina, un matrimonio alle spalle, mentre Paolo certe situazioni non le ha ancora affrontate. Ho come l’impressione che lei abbia bisogno di un altro tipo di uomo. Ma è anche troppo presto per trarre delle conclusioni" ha affermato.

Nel frattempo sui social continua a far discutere la lista dei presunti eliminati dal GF Vip emersa nella giornata di ieri, che si aggiunge alle polemiche della decima puntata del reality.