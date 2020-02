Grande Fratello VIP, Pago a rischio sanzioni dopo gli ultimi attacchi?

La decima puntata del GF Vip 2020 è stata molto particolare per Pago e Serena, che hanno nuovamente battibeccato dopo le liti di Temptation Island Vip. Nella serata di ieri nella casa è entrato Pedro, che ha cercato di dissuaderlo dal ritorno di fiamma con l'ex Uomini e Donne. Ora però il gieffino potrebbe essere a rischio sanzioni.

Il motivo è facilmente intuibile: durante la diretta infatti sono volate parole grosse, al punto che Pago ha risposto male anche al conduttore Alfonso Signorini.

E' al termine del live che però si è consumato un altro scontro, quando Pago si è sfogato duramente con gli autori indirizzando pesanti offese alla produzione. Alla presenza di Serena, infatti, il cantante ha affermato che "devono rovinare sempre tutto sti bas*****? Pezzi di m****". Parole pesantissime che non contengono dei riferimenti espliciti ma che secondo molti sarebbero indirizzate direttamente agli autori del Grande Fratello Vip, da cui però non sono arrivate risposte o indicazioni in merito a possibili sanzioni.

I litigi tra Pago e Serena al GF Vip non rappresentano certo una novità: proprio qualche giorno fa i due avevano battibeccato duramente sul divano, al punto che la sarda aveva minacciato di volersene andare per il comportamento dell'ex naufrago nei suoi confronti.